FT: США опасаются, что их технологии создания вакцин попадут в Россию и Китай

Представители американских фармкомпаний J&J, Pfizer, Moderna и Novavax пока не прокомментировали ситуацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать предложение временно отменить право интеллектуальной собственности на препараты против коронавируса, поскольку опасаются, что таким образом их технологии создания вакцин могут попасть в Россию и Китай.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться неназванными. Собеседники издания утверждают, что американские разработчики вакцин поделились своими опасениями с некими официальными лицами в Вашингтоне. По их словам, приостановка выдачи патентов на препараты против COVID-19 позволит российским и китайским специалистам перенять технологию матричной РНК, которую в будущем можно использовать также для создания лекарств от рака и сердечных заболеваний. Газета отмечает, что представители компаний Pfizer, Moderna, Novavax и Johnson & Johnson эту информацию пока не комментируют.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg отмечало, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» – крупнейший научный прорыв после распада СССР. После публикации в медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований стало понятно, что российский препарат защищает от COVID-19 не хуже американских или европейских аналогов и в разы лучше китайских. В тестировании прививки приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, а ее эффективность оценивается в 91,6%.