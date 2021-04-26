Приз за лучший сценарий на «Оскаре 2021» получил фильм «Девушка, подающая надежды»

Автором сценария к фильму «Девушка, подающая надежды» выступила Эмиральд Феннел Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 26 апреля, в Лос-Анджелесе стартовала 93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар – 2021», объявлены первые обладатели заветных золотых статуэток. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

Так, награду за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) – первая режиссерская работа британской актрисы Эмиральд Феннел, которая сама и написала сценарий к своей картине. Феннел на нынешнем «Оскаре» претендует на премии еще в двух категориях – как лучший режиссер и продюсер.

В категории «Лучший адаптированный сценарий» победил Флориан Зеллер с фильмом «Отец» (The Father).

Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы мероприятия внесли изменения в шоу. Церемония награждения проходит не в театре Dolby, а на центральном вокзале Лос-Анджелеса Union Station, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию между гостями.