Лучшим актером второго плана на «Оскаре 2021» стал Дэниэл Калуя

Британский актер Дэниэл Калуя получил «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» Фото: REUTERS

Премию американской академии киноискусств «Оскар – 2021» в номинации «Лучший актер второго плана» получил британский актер Дэниэл Калуя за роль в фильме «Иуда и черный мессия» (Judas And The Black Messiah) режиссера Шаки Кинга.

На награду в этой категории также претендовали Лакит Стэнфилд, который снимался в этой же картине, Саша Бэрон Коэн за «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7), Лессли Одам младший за роль в фильме «Одна ночь в Майями» (One Night in Miami) и Пол Раджи за работу в ленте «Звук металла» (Sound of Metal).

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью в Лос-Анджелесе проходит уже 93-я ежегодная церемония награждения победителей кинопремии «Оскар». Однако в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы мероприятия внесли некоторые изменения в программу шоу.

Выдающиеся деятели кинематографа собрались не в театре Dolby, как обычно, а на центральном железнодорожном вокзале города Union Station, где есть возможность обеспечить социальную дистанцию между гостями. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.