Лучшим режиссером на «Оскаре 2021» стала Хлоя Чжао

Хлоя Чжао родилась в Китае, но живет и работает в США Фото: REUTERS

Лучшим режиссером на 93-й церемонии награждения победителей премии американской академии киноискусств «Оскар – 2021» была названа Хлоя Чжао, награду американка китайского происхождения получила за фильм «Земля кочевников». Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

За приз в этой номинации с ней боролись британская актриса Эмиральд Феннел со своей первой режиссерской работой «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman), режиссер Ли Айзек Чун с фильмом «Минари» (Minari), Дэвид Финчер с картиной «Манк» (Mank) и Томас Винтенберг, снявший ленту «Еще по одной» (Druk).

Напомним, как писал сайт kp.ru, документально-постановочная картина «Земля кочевников» Хлои Чжао ранее получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, до этого лента завоевала приз 77-го Венецианского кинофестиваля, премии «Выбор критиков» и «Золотой глобус», а на «Оскара» «Земля кочевников» номинирована в шести категориях.