Ветеран ФСБ рассказал, что КГБ рассматривал версию о теракте на Чернобыльской АЭС

Комитет госбезопасности (КГБ) Советского Союза в далеком 1986 году очень серьезно рассматривал версию о теракте на Чернобыльской АЭС. Об этом накануне 35-летия страшной аварии в Чернобыле рассказал непосредственный участник тех событий, генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, который тогда был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

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