Лучшей актрисой второго плана на «Оскаре 2021» стала Юн Ё Джон

Южнокорейская актриса Юн Ё Джон Фото: REUTERS

Южнокорейская актриса Юн Ё Джон получила премию американской академии киноискусств «Оскар – 2021» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Минари» (Minari).

На награду в этой категории также претендовали Оливия Колман за работу в картине «Отец» (The Father), Гленн Клоуз за «Элегию Хиллбилли» (Hillbilly Elegy), Мария Бакалова за роль в фильме «Борат-2» (Borat Subsequent Moviefilm) и Аманда Сайфред за работу в ленте «Манк» (Mank). Прямую трансляцию 93-й церемонии награждения победителей кинопремии «Оскар» ведет телеканал ABC.

Стоит отметить, что за свою роль в фильме «Минари» Юн Ё Джон ранее получила премию Гильдии киноактеров США. Картина снята на двух языках – английском и корейском, драма рассказывает о семье мигрантов из Азии, в 1980-х переехавших в Арканзас.