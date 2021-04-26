Кравчук заявил об историческом событии на переговорах по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который теперь возглавляет киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, рассказал об историческом событии на переговорах во вторник, 20 апреля.

По его словам, таким событием стало то, что тогда на заседании были согласованы и приняты дополнительные меры контроля за соблюдением режима тишины на мятежном юго-востоке Незалежной, а за основу участники встречи взяли предложения украинской стороны.

«Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», - заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Глава делегации Киева также добавил, что сейчас этот документ совершенствует рабочая группа, а потом она обсудит его еще раз, с учетом новых предложений, которые могут поступить 27 апреля.

«Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ», - уточнил Кравчук.