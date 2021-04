«Земля кочевников» признан лучшим фильмом на «Оскаре 2021»

Хлоя Чжао родилась в Китае, но живет и работает в США Фото: REUTERS

Лучшим фильмом на продолжающейся в Лос-Анджелесе 93-й церемонии награждения победителей престижной кинопремии «Оскар 2021» была признана документально-постановочная картина «Земля кочевников» (Nomadland), которую сняла американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао. Прямую трансляцию вручения наград Американской академии киноискусств ведет телеканал ABC.

На приз в этой номинации также претендовали «Отец» (The Father) режиссера Флориана Зеллера, первая режиссерская работа британской актрисы и продюсера Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman), фильм «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7) Аарона Соркина, лента «Манк» (Mank) Дэвида Финчера, картина «Минари» (Minari) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна, «Звук металла» (Sound of Metal) Дариуса Мардера, а также «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah) Шаки Кинга.

Стоит отметить, что это уже второй «Оскар», полученный родившейся в Китае и работающей в США Хлоей Чжао : как писал сайт kp.ru, ранее она была признана лучшим режиссером года.