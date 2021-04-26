Лучшим актером на «Оскаре 2021» назван Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец»

Энтони Хопкинс в фильме «Отец» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучшим актером на 93-й церемонии награждения победителей премии американской академии киноискусств «Оскар – 2021» назван Энтони Хопкинс, победивший в номинации «Лучшая мужская роль». Престижную награду знаменитому американскому актеру принесла работа в фильме «Отец» (The Father) режиссера Флориана Зеллера. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

Стоит отметить, что для 83-летнего Хопкинса это шестая номинация на «Оскар» и вторая победа: в 1992 году актер был удостоен премии за лучшую мужскую роль в триллере «Молчание ягнят».

В драме «Отец» он сыграл своего тезку – старика по имени Энтони, страдающего деменцией. В роли его дочери Энни снялась актриса Оливия Колман.

На победу в этой номинации также претендовали Риз Ахмед с главной ролью в картине «Звук металла» (Sound of Metal) режиссера Дариуса Мардера, Гари Олдман – за фильм «Манк» (Mank) режиссера Дэвида Финчера, актер Стивен Ян, сыгравший главного героя в ленте «Минари» (Minari) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна и умерший в прошлом году Чедвик Боузман за роль в картине «Ма Рейни: мать блюза» (Ma Rainey's Black Bottom) режиссера Джорджа Вольфа, работа в которой стала для него последней.