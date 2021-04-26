Мультфильм "Душа" признан лучшим анимационным фильмом на премии "Оскар" 2021 года

"Душа" получила "Оскар" как лучший анимационный фильм. Фото: скриншот видео

Американский мультфильм "Душа" от студии Pixar получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Об этом объявили на 93-я церемонии вручения награды киноакадемии США.

Также в этой категории были представлены мультфильмы "Путешествие на Луну", "Барашек Шон", "Вперед" и "Легенда о волках".

Лучшим короткометражным анимационным фильмом был признан мультфильм "Если что-то случиться, я люблю вас" от Майкла Говьера и Уилла МакКормака. Картина посвящена жертвам насилия с применением огнестрельного оружия.

Ранее лучшим фильмом на продолжающейся в Лос-Анджелесе 93-й церемонии награждения победителей престижной кинопремии "Оскар 2021" была признана "Земля кочевников" (Nomadland), которую сняла американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао. Это уже второй "Оскар" для режиссера.