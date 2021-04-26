Последние новости на утро 26 апреля 2021: В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

«КП» – о последних новостях на утро 26 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 26 апреля 2021 года. В Лос-Анджелесе этой ночью проходила 93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар – 2021», объявлены счастливые обладатели заветных золотых статуэток. Так, лучшим фильмом была признана документально-постановочная картина «Земля кочевников», которую сняла американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао. Она же получила приз и за лучшую режиссуру. Лучшим мультфильмом года стала «Душа» Питера Доктера и Кемпа Паэурса.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Энтони Хопкинсу, сыгравшему старика в фильме «Отец» режиссера Флориана Зеллера, а лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла главную героиню «Земли кочевников».