Картина "Еще по одной" признана лучшим иностранным фильмом на премии "Оскар" 2021 года

Кинолента "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга получила "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом объявили на 93 церемонии вручения награды киноакадемии США.

Также на награду претендовали "Лучшая пора" Цзен Госян (Гонконг), "Коллектив" Александра Нанэу (Румыния), драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья (Тунис) и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

- Это то, чего я не мог себе представить, кроме того, что я представлял это с пяти лет. Это фильм о том, как ты теряешь контроль надо всем, он появился тогда, когда я сам потерял контроль надо всем, — сказал Винтерберг, получая награду.

Картина "Еще по одной" повествует об учителе истории, который решил проверить теорию о том, что всем людям не хватает ежедневной небольшой дозы алкоголя в крови, чтобы стать счастливым.

Ранее лучшим короткометражным фильмом на церемонии вручения наград победителям премии американской академии киноискусств "Оскар" 2021 года была названа картина "Два далеких незнакомца". Картина рассказывает о смерти темнокожего от рук белого полицейского. Режиссеры короткометражки, Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу, получая награду, заявили, что в США правоохранители нередко проявляют излишнюю жесткость" в отношении афроамериканцев.