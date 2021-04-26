Лучшей актрисой на "Оскаре 2021" названа Фрэнсис Макдорманд

Лучшей актрисой на "Оскаре" 2021 года была признана Фрэнсис Макдорманд

Американка Фрэнсис Макдорманд удостоилась премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в киноленте "Земля кочевников". Об этом объявили на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Также на награду в этой номинации претендовали Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), а также Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза").

Фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао рассказывает об оставшейся без работы женщине, которая скитается по территории Соединенных Штатов Америки. В марте этого года фильм получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

Ранее Фрэнсис Макдорманд уже получала "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль". В 2018 году она получила награду за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Ранее лучшим актером на 93-й церемонии награждения победителей премии американской академии киноискусств "Оскар – 2021" назван Энтони Хопкинс за главную роль в фильме "Отец". Для актера это шестая номинация на "Оскар" и вторая победа: в 1992 году актер был удостоен премии за лучшую мужскую роль в триллере "Молчание ягнят".