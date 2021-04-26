Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды26 апреля 2021 7:48

Лучшей актрисой на "Оскаре 2021" названа Фрэнсис Макдорманд

Также претендентами на награду были Кэри Маллиган, Ванесса Кирби, Андра Дэй, а также Виола Дэвис
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Лучшей актрисой на "Оскаре" 2021 года была признана Фрэнсис Макдорманд

Лучшей актрисой на "Оскаре" 2021 года была признана Фрэнсис Макдорманд

Американка Фрэнсис Макдорманд удостоилась премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в киноленте "Земля кочевников". Об этом объявили на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Также на награду в этой номинации претендовали Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), а также Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза").

Фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао рассказывает об оставшейся без работы женщине, которая скитается по территории Соединенных Штатов Америки. В марте этого года фильм получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

Ранее Фрэнсис Макдорманд уже получала "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль". В 2018 году она получила награду за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Ранее лучшим актером на 93-й церемонии награждения победителей премии американской академии киноискусств "Оскар – 2021" назван Энтони Хопкинс за главную роль в фильме "Отец". Для актера это шестая номинация на "Оскар" и вторая победа: в 1992 году актер был удостоен премии за лучшую мужскую роль в триллере "Молчание ягнят".

Культура