Россияне назвали приемлемый размер дохода для достойной жизни

Россияне рассказали о приемлемом размере дохода для достойной жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше трети россиян считают, что для приемлемой жизни необходим ежемесячный доход в 50-80 тысяч рублей. Об этом гласят результаты опроса банка "Открытие".

В исследовании приняла участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Все они проживают в городах с населением более 100 тысяч человек, пишет РИА Новости.

11% опрошенных заявили, что для хорошей жизни необходим доход не менее 50 тысяч рублей в месяц. 28% назвали доход 80-120 тысяч рублей. 15% респондентов необходим доход от 120 до 200 тысяч, 9% — свыше 200 тысяч рублей.

При этом три четверти россиян недовольны своими текущими доходами. Только 11% респондентов заявили, что довольны своим заработком. Больше всего довольных в Москве и Московской области (15%). Меньше всего - на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).

Ранее опрос показан, что только 9 процентов россиян довольны своей нынешней заработной платой. Выяснилось, что четверть респондентов хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Почти столько же заявили о своем желании получать на 20-30 тысяч рублей больше.