Работодатели в России рассказали, как относятся в длительным майским праздникам

Российские работодатели рассказали, как относятся в длительным майским праздникам Фото: Василий Вахрин

Более половины российских работодателей пока не решили, будут ли их компании работать в период 1 по 10 мая. Это следует из итогов опроса сервиса Headhunter.

Исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 работодателей по всей стране, пише РИА Новости.

Согласно исследованию, 54% опрошенных работодателей пока не решили, будут ли их компании работать с 1 по 10 мая или у их подчиненных будут выходные в эти дни.

Доля работодателей, решивших работать по ранее намеченному графику и принявших решение уйти на длительные каникулы, разделилась поровну и составила 23%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.