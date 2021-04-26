Опрос: большинство южнокорейцев выступили за использование вакцины "Спутник V" в стране

Большинство жителей Южной Кореи выступили за использование вакцины "Спутник V" в стране Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Социологическое исследование показало, что большинство граждан Южной Кореи выступают за использование российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в стране на фоне новостей о том, что южнокорейское правительство рассматривает такую возможность.

Опрос был проведен 23 апреля среди граждан старше 18 лет. Доверительный интервал исследования составляет 95%.

По данным портала Realmeter, за использование российского препарата выступил 51,1% южнокорейцев. 38,3% респондентом выступили против. При этом 14,2% считают, что закупка "Спутника V" "крайне необходима". Оставшиеся 36,9% считают, что использование вакцины нужно "до определенной степени". 21,1% считают, что российская вакцина не нужна стране "совсем". Затруднились ответить на вопрос 10,6%.

Ранее исследование показало, что почти половина жителей Чехии среди тех, кто планирует пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если бы министерство здравоохранения Чехии предоставило разрешение на применение препарата без регистрации в Евросоюзе. Большинство из них - мужчины, люди от 60 до 75 лет и жители восточной части страны.