Володин: у России есть свой ген демократии

Вячеслав Володин заявил, что у России есть свой ген демократии Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что у России есть свой ген демократии, а в стране созданы все условия для проведения демократических выборов.

- Западным "доброжелателям" покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим, — написал спикер у себя в Telegram-канале.

Он напомним, что пока большинство европейских стран жили при монархии, в Древней Руси решались посредством "народного самоуправления. новгородским и псковским вече, земскими Соборами, думами".

По мнению Володина, "демократия - это не покричать на площади и не побузить на улице", а реализация прав граждан на свободу выражения своих политических взглядов. Он добавил, что в России все условия для проведения демократических выборов закреплены конституцией и законодательством.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что иностранные журналисты ведут себя по-хамски на фоне испортившихся отношений РФ и Запада. Он подчеркнул, что западным странам не нравится стремительное развитие России. Спикер добавил, что оскорбления в адрес Путина - это оскорбление граждан нашей страны.