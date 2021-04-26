В ISA заявили, что Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода

Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур заявил, что Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода.

Он отметил, что альянс рассматривает "зеленый" водород, как один из возобновляемых источников энергии. Кроме того, его легче транспортировать, такой водород более удобен в использовании для транспорта и в промышленности.

- Эта та сфера, где Россия может стать лидером. Ваши гидроэлектростанции играют центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды. Мы хотели бы также перенять этот опыт, — приводит слова Матура РИА Новости.

Ранее появилась информация, что к 2050 году Россия планирует зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год, поставляя на мировой рынок 7,9 – 33,4 миллиона тонн топлива. Концепцию развития водородной энергетики в России разработали специалисты Минэнерго, согласовав с организациями и ведомствами. Кроме того, ее уже согласовывают с правительством государства.