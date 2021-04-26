В офисе Зеленского считают некорректным приглашать Путина в Киев

Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приглашать президента России Владимира Путина в Киев стало бы некорректным шагом. Такое заявление сделал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Нет, я считаю это некорректным», - заявил глава офиса президента Украины, отвечая на вопрос о возможности пригласить Путина в Киев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Путину, предложив ему встретиться с ним в любой точке Донбасса. Российский лидер сообщил о готовности обсудить с украинским коллегой двусторонние отношения в Москве в любое удобное время, отметив, что если глава незалежной намерен начать восстановление отношений с Москвой, то российские власти будут это приветствовать.

Накануне замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что Зеленский не сможет принять приглашение Путина о переговорах в Москве, поскольку Россия считается «страной-агрессором». По его словам, такую встречу стоит провести в «нормандском формате».