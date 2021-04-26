В Госдуме предложили назвать одну из улиц или площадей Москвы в честь Лужкова

Депутаты Госдумы предложили назвать одну из улиц или площадей Москвы в честь Лужкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 30 депутатов Государственной думы направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой назвать площадь или улицу в столице в честь бывшего главы города Юрия Лужкова. Об этом рассказал депутат Александр Хинштейн у себя в Telegram-канале.

Хинштейн сообщил, что среди подписавшихся — он сам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, лидер думской фракции "Единой России" Сергей Неверов и прочие депутаты.

По их словам, к ним часто поступают просьбы от граждан и общественных организаций увековечить имя Лужкова.

- Во многом именно его организаторские таланты, профессиональные и личные качества позволили преломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить стабильное и поступательное развитие столичного региона, — гласит текст обращения.

Хинштейн отметил, что решение не должно навредить жителям города, поэтому речь должна идти о безымянном месте без домов и учреждений.

В начале марта общественная палата Севастополя поддержала инициативу о создании мемориальной доски экс-мэру столицы Юрию Лужкову. Решение об установке этого знака благодарности принял Фонд развития наследия Лужкова, основанного вдовой политика. Средства на установку доски уже собраны, начались мероприятия по архитектурному оформлению будущего объекта.