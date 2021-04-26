Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика26 апреля 2021 10:22

Китай будет оказывать России поддержку на фоне ужесточения западных санкций

В МИД КНР заявили, что Пекин и Москва поддерживают друг с другом отношения «всеобъемлющего партнерства»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)
Китай будет оказывать России поддержку на фоне ужесточения западных санкций

Китай будет оказывать России поддержку на фоне ужесточения западных санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин будет оказывать поддержку Москве на фоне ужесточения западных санкций. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Китая.

«Мы решительно против применения односторонних санкций ... В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы, отметив, что Пекин и Москва поддерживают друг с другом отношения «всеобъемлющего партнерства».

Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. В документе говорится о том, что США в праве вводить ограничения к России за вмешательство в выборы и кибератаки, также предусматриваются визовые ограничения и блокировка собственности некоторых граждан. Американским компаниям запретили напрямую приобретать госдолг, выпущенный ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.