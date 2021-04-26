В метро Москвы усилили контроль ношения масок и перчаток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Москвы усилили контроль ношения масок и перчаток в вагонах метро, а также на городском транспорте, где с начала апреля контролеры выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.

«Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что контролеры совместно с сотрудниками правоохранительных органов фиксируют нарушения на перронах и в вагонах метро. Он отметил необходимость соблюдения эпидемиологических правил не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки.

Напомним, ранее Султанов рассказывал, что в течение недели контролеры успевают проверить практически все станции метро и маршруты наземного городского транспорта. Также около 1,8 тысяч сотрудников московского транспорта каждый день сообщают пассажирам о необходимости носить маски и перчатки.