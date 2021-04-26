Россияне стали хранить в банках больше денег Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году россияне забрали с банковских вкладов 1,68 трлн рублей. Сумма огромная. Многие предпочли вложить средства в недвижимость или попробовать свои силы на фондовом рынке, так как доходность по банковским депозитам существенно упала.

Несмотря на это, средний размер вклада вырос. В крупнейших банках страны «Известиям» подтвердили, что те, кто открывал счета, размещали на них сумму, гораздо крупнее, чем годом ранее.

В некоторых банках отмечают, что средняя сумма вклада выросла на 62% — с 400 тыс. до 650 тыс. рублей

Аналитики связывают основную причину повышения с невозможностью ездить в путешествия и опасением делать крупные покупки. После ограничений, введенных во время пандемии, многие стали опасаться за свой доход и предпочли начать экономить. В целом россияне стали совершать меньше импульсивных покупок. Это привело к снижению запланированного объема трат и к росту суммы отложенных средств.

В Агентстве по страхованию вкладов подтвердили, что в 2020 году объем застрахованных депозитов населения увеличился на 7,6% — до 34 трлн рублей. Доля средств на счетах и вкладах до востребования также показала рост — с 26,3 до 39,1%.

Стоит отметить, что во время пандемии банки передали коллекторским агентствам рекордный объем долгов клиентов. на взыскание были направлены документы на сумму 582 миллиарда рублей.

По сравнению с 2019 годом количество проблемных кредитов увеличилось на 4,9% или 8,4 млн. единиц, а общий объем взысканий возрос на 6,8%.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств отметили, что причина роста долгов не только в неплатежеспособности россиян. Банки пересмотрели свое отношение к проблемным кредитам и стали передавать коллекторам кредиты, долги по которым не превышают 90 дней, сообщает Свободная пресса.