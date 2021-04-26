В Италии впервые за полгода частично сняли ограничения из-за коронавируса

Власти Италии впервые за полгода частично сняли ограничения из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские власти с понедельника, 26 апреля, начали ослаблять введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничения.

Заведения общепита смогут обслуживать клиентов на свежем воздухе даже по вечерам. Кинотеатры, театры и концертные залы смогут работать при условии, что их заполняемость будет составлять максимум 50%.

Также к 1 июня начнут принимать болельщиков на спортивных мероприятиях. С 15 мая разрешат посещать пляжи и открытые бассейны при условии соблюдения необходимой дистанции.

Кроме того, снимается запрет на передвижение между регионами. Переезды по областям "желтой" зоны будут свободными, для поездки в "оранжевую" или "красную" необходимо иметь справку о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

Ранее посол Италии Паскуале Терраччано сообщил, что Италия летом планирует возобновить прием туристов, в том числе и из России. Посол не стал обещать, что открытие границ для иностранных гостей произойдет именно в начале лета.