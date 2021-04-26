В России 26 апреля 2021 года выявили 8 803 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 8 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на понедельник, 26 апреля 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 771 372 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки случаи заражения выявили в 82 российских регионах. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2687. Второе место остается за Санкт-Петербургом, где зарегистрировали 706 заразившихся. Тройку замыкает Московская область с показателем 609 заболевших.

Кроме того, за 24 часа зарегистрировали 356 летальных исхода, а вылечили 6 631 пациента. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 108 588 заразившихся, всего выздоровели 4 394 639 человек.