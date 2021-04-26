Пять российских регионов близки к победе над коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять российских регионов близки к победе над коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня пять субъектов, которые идут по пути близкому к иллюминации данного возбудителя в своем регионе. Поэтому весьма успешно ряд регионов начали реализовать полный комплекс мероприятий», - сообщил глава Минздрава в ходе заседания президиума Совета законодателей по вопросам доступности и качества медицинской помощи в регионах России.

Как отмети Мурашко, на сегодняшний день в России насчитывается свыше 310 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на него. Около 110 тысяч пациентов находятся на стационарном лечении.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попов заявила, что эпидпроцесс по коронавирусной инфекции в России остается стабильным. Однако она указал на возможную тенденцию осложнения ситуация с коронавирусом в стране.