Россия вручила США ноту об изменении порядка поездок американских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России проинформировал посольство США о скорых новых решениях в отношении миссии, а также вручило ноту об изменении порядка поездок американских дипломатов по стране.

Соответствующие решение было принято в понедельник, 26 апреля, в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с временным поверенным в делах США в Москве Бартом Горманом.

Как говорится в заявлении МИД РФ, в ходе встречи обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. «Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников Посольства и консульских учреждений США», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы, которые предусматривают визовые ограничения и блокировка собственности некоторых граждан, а также американским компаниям запретили напрямую приобретать госдолг, выпущенный ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.