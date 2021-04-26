В Китае оценили перспективы отношений с Россией

В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь сообщил, что Китай и Россия продолжат поддерживать друг друга в вопросах, касающихся защиты суверенитета и безопасности двух стран.

- Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, в вопросах защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития обе стороны продолжат проявлять взаимопонимание и поддерживать друг друга, — заявил он на брифинге.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что демократия - это не Кока-Кола, и США не удастся сделать весь мир одинаковым на созданный ими вкус. Министр также подчеркнул, что Китай никогда не диктует зарубежным странам идеологию и не копирует их модель. Ван И также призвал все страны следовать по своему пути развития, соответствующему их интересам, а также уважать и учиться друг у друга.