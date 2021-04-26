Мосгорсуд опроверг решение о приостановке деятельности ФБК*

Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК* до решения по иску об экстремизме Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Мосгорсуде опровергли сообщения о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Пресс-секретарь Ульяна Солопова сообщил, что суд пока не выносил решения по данному делу.

Ранее адвокат Иван Павлов, представляющий интересы данных организаций заявил о принятии данного решения.

Напомним, Мосгорсуд накануне получил материалы искового заявления прокуратуры столицы о признании ФБК* и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* экстремистскими организациями, пообещав позже заявить о процессуальном движении по данному делу. В понедельник, 26 апреля, проходит предварительное заседание по данному вопросу.

Как писал сайт kp.ru, официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя данный иск, отметил, что прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняя свою функцию.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.