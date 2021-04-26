Яровая предложила ввести в начальной школе предмет «Моя Россия» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая предложила ввести для учащихся начальной школы новый предмет по отечественной истории, который получит называние «Моя Россия».

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия"», - предложила депутат на заседании президиума Совета законодателей России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Яровая назвала странной ситуацию, когда историю Великой Отечественной войны дети начинают изучать только в старших классах. Как она отметила, новый предмет позволит ученикам начальной школы получить в доступной форме «знания о своей стране, о родном регионе».

Кроме того, Яровая предложила добавить в школьные учебники раздел «Наши имена», который будет содержать информацию об ученых и культурных деятелях страны.