ФСБ выявила пять незаконных типографий по подделке документов для мигрантов в Москве

В Москве выявили пять незаконных типографий по подделке документов для мигрантов Фото: Олег ЗОЛОТО

ФСБ задержала преступную группу, которая занималась легализацией иностранцев в России. Также были выявлены пять подпольных типографий для печати поддельных документов для мигрантов. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

- Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и Главного следственного управления СК по Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей легализацию иностранных граждан на территории РФ. На территории Москвы и Московской области выявлено пять подпольных типографий, — приводит сообщение ЦОС ТАСС.

Также были изъяты 50 печатей и штампом государственных и коммерческих организаций, а также медицинских учреждений. Кроме того, изъяли более 2,5 тысяч бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и прочих документов.

Ранее ФСБ пресекла канал поставки мигрантов-нелегалов в Красноярске. Как оказалось, его организовали двое мужчин - из местных. Они массово ввозили на территорию страны жителей иностранных государств, оформляя для них подложные документы.