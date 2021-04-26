Умер актер Анатолий Салимоненко, сыгравший в фильме «Аэропорт со служебного входа». Фото: Кадр из фильма "Сердце друга" (1966)

Умер актер Анатолий Салимоненко. Звезда фильма «Аэропорт со служебного входа» скончался на 81-м году жизни.

О его смерти стало известно 26 апреля. Что именно стал причиной трагедии – пока не сообщается, но по предварительной информации, актер болел и скончался от последствий недуга.

Его тело было обнаружено в московской квартире, где актер проживал много лет. Об этом сообщает Пятый канал.

Анатолий Салимоненко родился в 1941 году, окончил Школу-студию МХАТ, работал в Московском ТЮЗе.

Зрителю он знаком своими работами в картинах «Сердце друга», «Весна надежды», «Родины солдат», «Причал» и другие.

Играл в спектаклях «Татьяна Репина» и «Гуд-бай, Америка!!!», исполнял роль военного в постановке «Собачье сердце».

Анатолий Салимоненко имел звание заслуженного артиста РСФСР, сообщает телеканал "360".