Путин соболезнует в связи с гибелью подлодки ВМС Индонезии

Владимир Путин выразил соболезнования из-за гибели подлодки ВМС Индонезии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо после гибели подлодки ВМС страны в Балийском море

- Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны, — гласит сообщение, опубликованное на сайте Кремля.

Напомним, 21 апреля подводная лодка военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala перестала выходить на связь у берегов острова Бали. В составе экипажа подводного судно 53 моряка.

25 апреля президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala. Он добавил, что все члены экипажа были патриотами, охранявшими независимость страны. Все 53 моряка, находившиеся на пропавшей подводной лодке, погибли. Обломки субмарины нашли рядом с островом Бали.