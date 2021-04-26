Спрос на авиабилеты в России вырос в пять раз после объявления длинных майских выходных Фото: Иван ВИСЛОВ

Спрос на авиабилеты в России вырос в пять раз после подписания российским лидером Владимиром Путиным указа о непрерывных майских праздниках и продлении их с 1 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales.

«В пять раз увеличились поиски на Aviasales после того, как объявили про длинные выходные», - приводит РИА Новости сообщение агрегатора.

Согласно приведенным данным, самый высокий спрос зафиксирован на Геленджик, который увеличился на 97,65 процента (более чем в 40 раз) и Кавказские Минеральные Воды - 94,48 процента (в 18 раз).

Кроме того, вырос интерес россиян к Сочи, рост спроса на который увеличился в 3,5 раза, Симферополь (4,3), Краснодар (3,4), Анапа (2,6) и Ростов-на-Дону (2,1).

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила российскому лидеру сделать майские праздничные выходные непрерывными из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, подобное решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Президент согласился.

По производственному календарю праздничными нерабочими днями считаются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая должны были быть четырехдневными, то есть дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.