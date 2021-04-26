Вакцину «Спутник V» начнут производить в Турции

Вакцину «Спутник V» будут производить в Турции Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Viscoran Ilac договорились о производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Турции.

«РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V"», - говорится в сообщении фонда.

Как уточняется, Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства начать производить препарат в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.

В рамках соглашения с РФПИ оказывает поддержку Viscoran Ilac для формирования партнерств с другими фармацевтическими производителями.

Напомним, в Турции одобрили производство вакцины "Спутник V" 19 апреля. Стоимость российской вакцины в стране составит примерно 10 долларов. Ранее в стране проводились токскологические испытания российской вакцины.