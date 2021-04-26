Онищенко раскритиковал идею дополнительного отпуска для россиян, отдыхающих на отечественных курортах Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал предложение увеличить отпуск россиянам, отдыхающим в России. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он уверен, что подобным путем можно привлечь средства в отечественную туротрасль.

В беседе с Rt общественник предложил продлить оплачиваемый отдых с 28 до 35 дней.

Комментируя это предложение, депутат отметил, что россияне и так слишком много отдыхают. Подобная привычка не самым позитивным образом сказывается на экономике страны.

- Отдых внутри страны нужно поощрять, но не за счет остановки экономики. Нерабочими днями мы превысили все разумные пределы, - комментирует депутат ФАН.

Вместо того, чтобы предоставлять людям дополнительные выходные, парламентарий предлагает работать с туристическим бизнесом, изыскивать меры поддержки и поощрений, чтобы инвесторы хотели вкладывать средства в отрасль.

- Нужно привлекать инвесторов, нужно снижать цены на отдых внутри страны. Тогда люди выберут российские направления. А мы чуть ли не бесплатно меняем билеты из закрытой Турции в Египет. Тем самым поощряем людей вести деньги за границу, а не вкладывать в отечественный туризм, - заключил Онищенко.