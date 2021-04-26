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Политика26 апреля 2021 12:48

Кремль: безосновательные обвинения Чехии нанесли чрезвычайный вред отношениям с РФ

Песков отметил, что обвинения Москвы в связи с событиями безосновательны
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Безосновательные обвинения Праги в адрес Моксвы нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Озвучивание таких обвинений без доказательств безосновательно, это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, и они, конечно же, не просто идут вразрез с интересами народов двух стран, но наносят чрезвычайный вред нашим двусторонним отношениям, точнее, уже нанесли», - заявил представитель Кремля.

Напомним, 17 апреля, власти Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице. Однако, по его мнению, нужно дальше расследовать инцидент. Как он отметил, чешские власти рассматривают неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб как причины взрывов на складах.