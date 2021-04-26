Вакцину "Спутник Лайт" планируют зарегистрировать в майские праздники

В майские праздники зарегистрируют вакцину "Спутник Лайт" Фото: ИВАНОВА Диана

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" планируется зарегистрировать на майские праздники.

- Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать, — ответил Мурашко на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, "Спутник Лайт" разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который создал первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Лайт-версия предполагает одно введение препарата.

Ранее профессор, вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил отличия вакцины “Спутник Лайт” от “Спутника V”. Он сообщил, что "Лайт" гораздо дешевле и его можно произвести в гораздо большем количестве. По словам вирусолога, эффект формирования иммунитета от лайт-версии будет несколько слабее, но это для пандемии не имеет большого значения. Он уточнил, что 80% защиты — это хороший результат.