Шойгу: Силы ЮВО и ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму

Согласно указанию министра обороны, силы ЮВО и ВДВ возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соответствии с указанием министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу войска Южного военного округа и Воздушно-десантные войска, ранее задействованные в мероприятиях внезапной проверки в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Согласно сообщениям ведомства, первые подразделения 58-й армии ЮВО прибыли в пункт постоянной дислокации во Владикавказе.

Отмечено, что подразделения проделали путь более 1 тыс. километров. На железнодорожной платформе военнослужащих торжественно встретили командование объединением, военный оркестр, юнармейцы, семьи военнослужащих и ветераны.

В ближайшее время личный состав произведет обслуживание военной техники, а после чего продолжит плановые мероприятия боевой подготовки.

Напомним, что ранее на полигоне «Опук» в Крыму прошли учения российских войск. В них принимали участие 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 40 самолетов военно-транспортной авиации.