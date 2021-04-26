Глава Амурской области Василий Орлов: «Доступность медицины — одна из основных наших задач»

Три мобильных медицинских комплекса обследуют жителей Благовещенска в рамках акции «Путь к здоровью». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Три мобильных медицинских комплекса с сегодняшнего дня принимают пациентов в центре Благовещенска на территории Общественно-культурного центра. С 26 апреля по 1 мая все желающие могут пройти бесплатное обследование у стоматолога, провериться в кабинете флюорографа-маммографа и посетить диагностический кабинет с пунктом вакцинации. Акция «Путь к здоровью», организованная по инициативе областных властей, направлена на выявление онкологических и фоновых патологий, а также вакцинацию от COVID-19.

- Доступность медицины и увеличение количества профилактических осмотров - одни из основных наших задач на сегодняшний день, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - После завершения акции «Путь здоровья» в Благовещенске планируем отправить медиков по другим крупным городам области.

В трех мобильных комплексах работают стоматолог, врач-онколог, прививочная бригада. В диагностическом центре пациентам делают ЭКГ и УЗИ, в кабинете флюоро-маммографии – выявляют новообразования видимых локализаций и другие патологии. Результаты исследований можно получить сразу же после приема. Если врачи при обследовании обнаружит отклонения в здоровье, пациента с результатами скрининга направляют в поликлинику по месту жительства.

- Президент России в своем нынешнем послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить доступность диспансеризации для всех возрастов, и конечно - вакцинации. Он сказал: «Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет». Мы стремимся использовать все возможности, любые площадки для того, чтобы «приблизить» пункты вакцинации к жителям, - комментирует министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. - Поэтому наряду с медосмотром по онконастороженности амурчане могут заодно привиться от COVID-19 вакциной Спутник V – препаратом, уже подтвердившим свою эффективность во многих странах.

Ранее губернатор Василий Орлов поручил региональному Минздраву обратить особое внимание на развитие первичного звена здравоохранения и мобильные обследования. В 2020 году Амурская область закупила 16 мобильных медицинских комплексов. Десять из них – это передвижные фельдшерско-акушерские пункты, еще три – мобильные стоматологии и 3 мобильных маммографа.