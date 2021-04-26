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Политика26 апреля 2021 13:02

В Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ

В МИД Румынии заявили, что действия российского дипломата «противоречат» положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях
Источник:kp.ru
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Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства в Бухаресте Алексея Гришаева. Об этом сообщил в Министерстве иностранных дел Румынии.

«МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», - говорится в заявлении МИД.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, «деятельность и действия» российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».