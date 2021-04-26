Песков: у спецслужб РФ есть доказательства заговора против Лукашенко

Дмитрий Песков сообщил, что у спецслужб РФ есть доказательства заговора против Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спецслужбы обладают необходимыми доказательствами заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Доказательства есть у специальных служб. Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Белоруссии. И спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора, — сообщил Песков журналистам.

Ранее участники готовившегося в Белоруссии государственного переворота и покушения на президента республики Александра Лукашенко признали свою вину. Кадры с их заявлениями в воскресенье. В планировании покушения и госпереворота признали свою вину юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.