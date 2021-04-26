МВД после проверки интервью Дудя возбудило административное дело

МВД РФ возбудило административное дело после проверки интервью Дудя. Фото: ТАРАКАНОВ Вадим/ТАСС

После проверки интервью видеоблогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков МВД РФ по городу Москве возбудило административное дело.

- В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование, — сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Напомним, в начале апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России с просьбой провести проверку одного из интервью блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. Как уточнялось, неоднозначное интервью блогера увидели волонтеры организации. Однако не уточнялось, о каком именно видео идет речь. Мизулина подчеркнула, что распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо.