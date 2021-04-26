Эксперт фондового рынка спрогнозировал, как майские каникулы отразятся на рубле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко спрогнозировал, как майские каникулы отразятся на курсе рубля. В апреле российская валюта смогла несколько укрепить свои позиции после решения ЦБ повысить ключевую ставки до 5%. В итоге доллар впервые за месяц опустился ниже 75 рублей.

- Первая неделя мая будет выходной и это отразится на показателях ВВП. Но негативный эффект будет незначительный, ориентировочно, 0,3 процента квартального ВВП, - отмечает эксперт в беседе с «Российской газетой».

Он полагает, что многие предприятия сохранят рабочий режим из-за большого количества заказов и специфики деятельности. Это позволят прогнозировать, что на курсе рубля майские каникулы отразятся не сильно.

Скорее всего, биржа тоже будет проводить торги в период с 4 до 7 мая, это станет защитой от резких скачков и колебаний. Есть основания полагать, что соотношение рубля к доллару в первой декаде мая будет как сегодня.

- Возможно до конца недели рубль может отыграть свои позиции и доллар будет в диапазоне 73-76 рублей. В начале мая он попробует пойти вверх, но пока предпосылок для этого нет. Прогноз по курсу евро к рублю: 89,50-92,50, - заключил аналитик.

В свою очередь эксперты, опрошенные ФАН, дают более оптимистичные прогнозы. Они полагают, что уже к концу недели доллар может опуститься до 74 рублей.

- На этой неделе у нас пик налогового периода, поэтому вполне возможно, что рубль разовьется до уровня 73,70–74. Если не будет никаких негативных геополитических новостей, то рубль продолжит укрепляться, - заключили эксперты.

Помимо решения ЦБ, встреча президентов России и США, которая может состояться в июне-июле, также станет позитивным импульсом для рубля, подытожили аналитики.