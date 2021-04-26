Кремль: Беглая проверка показала отсутствие искажений в учебниках по истории

Песков рассказал, что беглая проверка показала отсутствие искажений в учебниках по истории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проверка учебников истории не выявила искажений, о которых ранее говорил Владимир Путин.

- Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов [показала] - из того, что сейчас действует, там таких примеров нет. Но раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, неизвестно как, но которые входили в разные школы. Сейчас это гораздо более упорядочено, - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, 26 апреля.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, отметил, что некоторые современные российские школьные учебники истории не рассказывают об одной из самых кровопролитных битв ВОВ - Сталинградской битве. После замечания президента министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что в ближайшем времени будет проведена соответствующая проверка.