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Общество26 апреля 2021 13:49

Мишустин призвал убрать трехсменку в школах России

Правительство помогает в решением этого вопроса, сообщил российских премьер-министр
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин призвал убрать трехсменку в школах России

Михаил Мишустин призвал убрать трехсменку в школах России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее во всех регионах РФ. Заявление было сделано по итогам рабочей поездки в Чечню.

- Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте РФ. Правительство помогает с решением этого вопроса, — заявил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования. По его мнению, стартап может быть темой дипломной работы. Он добавил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможность "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты". Также Мишустин пообещал обсудить эту тему на заседании правительства.

Образование