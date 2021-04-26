Михаил Мишустин призвал убрать трехсменку в школах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее во всех регионах РФ. Заявление было сделано по итогам рабочей поездки в Чечню.

- Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте РФ. Правительство помогает с решением этого вопроса, — заявил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования. По его мнению, стартап может быть темой дипломной работы. Он добавил, что поручит главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработать возможность "создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты". Также Мишустин пообещал обсудить эту тему на заседании правительства.