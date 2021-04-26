Путин обсудил с Асадом поставки российских вакцин от коронавируса в Сирию

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе состоявшегося в понедельник, 26 апреля, телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим сирийским коллегой Башаром Асадом вопрос поставки российских вакцин от коронавирусной инфекции в Сирию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Как уточняется в сообщении, сирийский лидер также проинформировал российского коллегу о подготовке к намеченным на май президентским выборам в арабской республике. Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонних отношение, в том числе развития торгово-экономических и гуманитарных связей.

«Подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин», - говорится в заявлении пресс-службы.

В Кремле сообщили, что телефонный разговор был инициирован сирийской стороной.