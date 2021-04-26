Профсоюзы выступили против увеличения отпуска россиянам за отдых на отечественных курортах Фото: Shutterstock

Генсекретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов прокомментировал идею предоставлять россиянам дополнительные дни отдыха, если они собираются провести их на российских курортах.

Куликов напомнил, что россияне имеют право отдыхать там, где хотят. Подобные нововведения ведут к дискриминации работников, так как продолжительно отдыха будет напрямую зависеть от курорта, куда собирается сотрудник.

- Идет некое лоббирование интересов представителей внутреннего туристического бизнеса. Вместо того, чтобы повышать качество обслуживания и снижать цены, они пытаются привлечь туристов и прибыть за чужой счет, - отметил в беседе с «360» генсекретарь СПР.

Инициатива принадлежит члену Общественной палаты Султану Хамзаеву. Он обратился к премьер-министру с предложением продлить отпуск тем, кто выбирает отечественные курорты.

- Россияне тратят гигантское количество денег на международный туризм. Это поможет простимулировать развитие российское туристическое направление. А для работодателя эта неделя не станет большим уроном, так как отдохнувший человек будет работать с новыми силами, - рассуждает общественник.

В свою очередь депутат Госдумы Геннадий Онищенко тоже высказался против данной инициативы. В первую очередь потому, что из-за постоянных отпусков и выходных будет страдать российская экономика.

- Отдых в России, конечно, нужно поощрять, но не за счет остановки экономики. Оплачивать отдых сотрудников придется бизнесу, а на него и так повышенная нагрузка в связи с новыми выходными днями в мае, - заключил Онищенко в беседе с ФАН.