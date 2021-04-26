МИД Италии назвал несправедливой высылку сотрудника посольства в Москве Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Италии назвало решение российских властей о высылке из страны сотрудника военного атташата итальянского посольства в Москве «безосновательным и несправедливым». Об этом говорится

Как отмечается в распространенном в понедельник, 26 апреля, заявлении внешнеполитического ведомства, данное решение является безосновательным и несправедливым, потому что стало ответом «на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности».

«Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата в посольства в Москве с предупреждением за 24 часа», - говорится в заявлении министерства.

Как писал сайт kp.ru, Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в Москве Курцио Пачифичи. В МИД РФ отметили, что такое решение принято в качестве ответной меры «на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей» в отношении военного атташе при российском посольстве в Италии.