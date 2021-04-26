В правительстве рассказали о проработке проекта кешбэка на путевки в детские лагеря

В правительстве России рассказали о проработке проекта кешбэка на путевки в детские лагеря Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что российское правительство проработало меры по возврату родителям половины стоимости путевок в детский лагерь. Кешбэк смогут получить родители 357 тысяч детей, на это выделят пять миллиардов рублей.

- Родители или их представители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от ее стоимости через платежную систему "Мир". По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей, из бюджета выделяется 5 миллиардов рублей на это, — сообщил Чернышенко.

Соответствующие правовые акты внесут в правительство в ближайшее время.

Ранее Роспотребнадзор разрешил детский отдых в других регионах страны. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, 4,3 миллиона детей в этом году смогут отдохнуть в детских лагерях. Отдых для детей в этом сезоне готовят 37,6 тысяч организаций. В отличие от прошлого лета дети в 2021 году смогут отдыхать в летних лагерях в других регионах.